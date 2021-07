---------------------------------------------------------------------------

Sindelfingen, den 29. Juli 2021

Corporate News



Geschäftszahlen der RCM Beteiligungs AG für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (nicht testiert und nach HGB)



Die RCM Beteiligungs AG weist nach sechs Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen Konzerngewinn vor Steuern (HGB, nicht testiert) in Höhe von 0,5 Mio. Euro (30.06.2020: 2,1 Mio. Euro) aus, wobei dieses positive Ergebnis weitestgehend aus der operativen Geschäftstätigkeit und damit ohne wesentliche Gewinnbeiträge aus dem Transaktionsgeschäft erzielt wurde. Im Gegensatz dazu waren in den Vorjahreszahlen Gewinnbeiträge aus Immobilientransaktionen in Höhe von 3,5 Mio. Euro enthalten. Durch die periodischen Zuordnung der konzernweiten Ergebnisbeiträge aus dem Transaktions- sowie Beteiligungs- und Projektgeschäft wird die jeweilige Quartalsergebnisentwicklung erheblich beeinflusst, weshalb eine Vergleichbarkeit von unterjährigen Zwischenergebnissen grundsätzlich nur eingeschränkt möglich ist. Dieser Effekt wird durch die von der Gesellschaft seit vielen Jahren angewendeten konservativen Rechnungslegungsmethode nach dem HGB noch verstärkt.



So hat die RCM Beteiligungs AG im laufenden Quartal aus der Realisierung von stillen Reserven im Beteiligungsbereich mit ihren Konzerngesellschaften sowie aus der entsprechenden Ad-Equity-Bewertung einen konzernweiten Gewinn in Höhe von 1,9 Mio. Euro erzielt, der nun bilanzwirksam geworden ist und im Rahmen der Quartalsberichterstattung über das laufende dritte Quartal ausgewiesen werden wird.



Die Konzernumsatzerlöse stellten sich zum 30.06.2021 auf 1,6 Mio. Euro (Vorjahresperiode 10,2 Mio. Euro), wobei sich die Erträge aus der Vermietung eigener Immobilien mit 0,7 Mio. Euro (Vorjahresperiode 0,8 Mio. Euro) weitgehend konstant entwickelten. Die konzernweiten Erträge aus Zinsen und Dividenden lagen zum 30.06.2021 mit 0,5 Mio. Euro auf dem Niveau der Vorjahresperiode und übertreffen die Zinsaufwendungen des Konzerns (0,3 Mio. Euro, Vorjahresperiode 0,4 Mio. Euro) inzwischen deutlich.