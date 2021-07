Berlin (ots) - Das Bundeskartellamt hat am 9. Juli 2021 die BVTE-Produkt- und

Werbestandards für tabakfreie Nikotinbeutel anerkannt und dies am 28. Juli 2021

im Bundesanzeiger bekanntgemacht.



Tabakfreie Nikotinbeutel (auch Nikotinpouches oder Nicopods genannt) sind ein

relativ neues Genussmittel. Die Beutel enthalten vor allem Stärke,

Pflanzenfasern, Aromen sowie reines Nikotin, aber keinen Tabak. Ein Pouch wird

in den Mund unter die Oberlippe gelegt und konsumiert. Das Nikotin wird über die

Mundschleimhaut aufgenommen. Nach der Verwendung wird der Pouch aus dem Mund

entnommen und entsorgt. Wegen der fehlenden Verbrennung von Tabak bieten diese

Produkte eine potenziell risikoreduzierte Alternative für den Konsum von

Nikotin. Mit den BVTE-Produkt- und Werbestandards verpflichten sich die im BVTE

zusammengeschlossenen Hersteller und Anbieter auf die Einhaltung verbindlich

geltender Wettbewerbsregeln für die Qualität und Vermarktung von tabakfreien

Nikotinbeuteln auf dem deutschen Markt. Die Standards sollen mangels

produktspezifischer gesetzlicher Vorschriften einen effektiven Verbraucher- und

Gesundheitsschutz gewährleisten.





Zur Anerkennung durch das Bundeskartellamt erklärte BVTE-HauptgeschäftsführerJan Mücke heute in Berlin: "Die BVTE-Produkt- und Werbestandards dienen derSicherung eines lauteren und leistungsgerechten Wettbewerbs in der Branche,indem sie verbindliche Vorgaben zur Herstellung, Aufmachung und Bewerbung vontabakfreien Nikotinbeuteln machen, und in Abwesenheit eines produktangemessenengesetzlichen Rahmens zugleich einen hohen Gesundheitsschutz sowie Kinder- undJugendschutz sicherstellen." Die BVTE-Mitgliedsunternehmen betreibenverantwortungsvolle, nicht irreführende Werbung und nehmen den Verbraucher- undJugendschutz sehr ernst. In der kommerziellen Kommunikation werdenausschließlich erwachsene Konsumenten von nikotinhaltigen Produktenangesprochen, und die Risiken des Konsums werden nicht verharmlost. Zudemverpflichten sich die Mitgliedsunternehmen auf hohe Standards bei der Qualitätder Inhaltsstoffe sowie deren Kennzeichnung, die Anbringung einesgesundheitsbezogenen Warnhinweises auf der Packung sowie auf einen Maximalwertfür den Nikotingehalt von 20 Milligramm pro Beutel/Einheit.Nikotin ist ein abhängig machender Stoff. Die Produkte der im BVTEzusammengeschlossenen Hersteller und Anbieter enthalten Nikotinkonzentrationennur in solchen Stärken, die mit denen in rauchlosen Tabakerzeugnissenvergleichbar sind und die Tabak- und Nikotinkonsumenten üblicherweise erwarten.Andererseits eröffnen die Produkte aber auch Möglichkeiten, Zigarettenraucherneine risikoverminderte Alternative des Nikotinkonsums zu bieten, wie dasBundesinstitut für Risikobewertung (BfR) in seiner vorläufigen gesundheitlichenBewertung von Nikotinbeutelchen vom 30. März 2021 festgestellt hat ( Link (https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Verbraucherschutz/Produktsicherheit/Tabakrichtlinie/vorl-bewertung-nikotinbeutelchen-bfr.pdf;jsessionid=7B247E310B32FF2724AE8B7E08D70B49.live922?__blob=publicationFile&v=2) ). Das BfR empfiehlt, dieProdukte zukünftig im Rahmen des Tabakrechts zu regulieren, und schlägtgesetzliche Maßnahmen zum Gesundheits-, Kinder- und Jugendschutz vor. Auch dieVerbraucherschutzministerkonferenz der Länder (VSMK) hat im Mai 2021entsprechende nationale Regelungen gefordert."In Anbetracht des Schadensminimierungspotentials ist ein klarer gesetzlicherRahmen für die Regulierung neuartiger tabakfreier Nikotinbeutel erforderlich,der das Risikoprofil dieser Produkte einschließlich potentiellerGesundheitsgefahren evidenzbasiert abbildet. Wir fordern die Politik auf, dieVoraussetzungen für eine baldige Aufnahme von Nikotinbeuteln alsTabakersatzprodukte im Tabakerzeugnisgesetz zu schaffen", soBVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke.Die BVTE-Produkt- und Werbestandards für tabakfreie Nikotinbeutel sind auf derHomepage des BVTE abrufbar unter diesem Link (https://www.bvte.de/files/content/themen/werbung/Produkt-und_Werbestandards_OND-final.pdf) .Über den BVTE:Der BVTE vertritt und fördert produktübergreifend die Interessen der gesamtenWertschöpfungskette der Branche für das Rauchen, Dampfen sowie oralen Tabak- undNikotingenuss. Im BVTE sind die wichtigsten Hersteller und Anbieter vontabakfreien Nikotinbeuteln auf dem deutschen Markt zusammengeschlossen.