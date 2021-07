MBH Corporation plc: Ankündigung des MBH-Verwaltungsrats

London, 29. Juli 2021 - Lana Coronado, nicht geschäftsführende Verwaltungsratsvorsitzende der MBH Corporation, tritt mit heutiger Wirkung von ihrer Funktion zurück und verabschiedet sich in den Ruhestand. Der MBH-Verwaltungsrat ernannte Margaret Manning mit Wirkung zum 1. August 2021 zu ihrer Nachfolgerin. Margaret Manning begann ihre berufliche Laufbahn als Wirtschaftsprüferin bei PwC und hat bereits Verwaltungsratserfahrung als Vorsitzende des UK-ASEAN Business Council (UKABC) gesammelt, nachdem sie dort drei Jahre lang als nicht geschäftsführende Verwaltungsrätin tätig war. Darüber hinaus gründete sie 1998 das digitale Beratungsunternehmen "Reading Room" mit Sitz im Vereinigten Königreich.

'Im Namen aller Unternehmen der MBH-Gruppe möchte ich Margaret bei MBH willkommen heißen und ihr viel Erfolg für ihre neue Aufgabe wünschen. Und ich möchte auch Lana für ihren Einsatz und ihr Engagement für MBH im vergangenen Jahr danken. Ich wünsche ihr für die Zukunft alles Gute', sagte Callum Laing, Geschäftsführer der MBH Corporation.

Über MBH Corporation Plc

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

