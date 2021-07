Deutschland Teuerung im Juli erstmals seit Sommer 2008 über Drei-Prozent-Marke Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 29.07.2021, 14:10 | 32 | 0 | 0 29.07.2021, 14:10 | WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflation in Deutschland hat in diesem Juli erstmals seit August 2008 wieder die Drei-Prozent-Marke überschritten. Die Verbraucherpreise lagen um 3,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand einer vorläufigen Berechnung mitteilte./ben/DP/jsl



