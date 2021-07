Anlegerverlag Relay Medical – hier fliegt heute der Deckel weg Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.07.2021, 14:32 | 32 | 0 | 0 29.07.2021, 14:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Mit einem großen Sprung nach vorne beginnt Relay Medical den heutigen Handelstag. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund neun Prozent aufwarten. Auf einem Spitzenplatz in der Top/Flop-Liste landet damit der Titel. Sind die Bären nun also geschlagen oder was bringen die nächsten Tage? Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir einen ausführlichen Sonderreport zu Relay Medical erstellt, den Sie hier kostenlos abrufen können. Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub grünes Licht. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund sechs Prozent. Bei 0,17 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. Der Kursverlauf von Relay Medical verspricht also spannend zu werden. Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse macht den langfristig arbeitenden Börsianern momentan Sorgen. Wenn es danach geht, verläuft Relay Medical nämlich in Abwärtstrends, da sich dieser Durchschnittswert bei 0,28 EUR befindet. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können. Fazit: Bei Relay Medical geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer