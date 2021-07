Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.07.2021

Kursziel: EUR24,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Analyst: Simon Scholes, CFA



Zusammenfassung:

Die Öl- und Gaspreise sind seit unserem letzten Update vom 20. April weiter gestiegen. Die NYMEX-Öl-Futures-Kurve für September 2021 bis Ende 2023 ist um durchschnittlich USD7,50 USD bzw. 13 % von USD56,80/Barrel auf USD64,30/Barrel gestiegen, während die NYMEX-Gas-Futures für denselben Zeitraum um 22 % von USD2,70 USD/MMBtu auf 3,30/MMBtu zugelegt haben. Der Anstieg der Rohstoffpreise fällt zeitlich mit einer annähernden Verdoppelung der Öl- und Gasproduktion der DRAG im Zeitraum 2020-2022 zusammen, die durch die Produktion der kürzlich in Betrieb genommenen und neuen Bohrungen der Tochtergesellschaft Cub Creek ermöglicht wird. Im Juli letzten Jahres erwarb die DRAG-Tochter Bright Rock 28.000 Acres (netto) in Wyoming. Das erworbene Gebiet ist mehr als fünfmal so groß wie das von Cub Creek gehaltene Landpaket von 5.000 Acres netto. Auf diesem Land produzieren derzeit fünf Bohrungen mit einer ungefähren Rate von 300 Barrel/Tag; es besteht jedoch das Potenzial für bis zu weitere 100 Bohrungen. Die DRAG plant, noch in diesem Quartal mit mindestens einer weiteren Bohrung die Machbarkeit von Bohrungen im großen Maßstab auf diesem Gelände zu bestätigen. Dank des starken Cashflows und des Gewinns in H1/21 hat sich der Verschuldungsgrad von ca. 200 % Ende 2020 auf unter 100 % Ende Juni halbiert. Seit Anfang Juli hat die DRAG weitere Schulden zurückgezahlt. 98 Mio. Euro Anleiheverbindlichkeiten machen fast die gesamten derzeit ausstehenden Schulden des Konzerns aus (Stand: Ende Juli 2021), von denen ca. 90% erst im Dezember 2024 fällig werden. Nach unseren Berechnungen sinkt der Nettoverschuldungsgrad bis Ende 2022 auf 49 %. Unserer Ansicht nach spiegelt der Aktienkurs die jüngste weitere Aufwärtsbewegung bei den Rohstoffpreisen nicht wider. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei und erhöhen das Kursziel auf EUR24,00 (bisher: EUR17,00).



Analyst:

