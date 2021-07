Frankfurt/Main (ots) -



- Nur 21,9 % der Eltern haben einen genauen Überblick, wofür ihre Kinder Geld

ausgeben

- 79,3 % ist es wichtig, auch online bezahlen zu können, aber nur 42,9 % der

Eltern erlauben dies

- Jeder dritte Teenager hat schon einen Online-Bezahldienst mit gefälschten

Daten genutzt



Kinder sollten den Umgang mit Geld lernen. Dafür eignet sich das regelmäßige

Taschengeld. Doch haben Eltern auch die Kontrolle, wofür ihre Kinder das Geld

ausgeben?





Die Marktforschungsunternehmen Appinio und Play The Hype haben im Auftrag von Mastercard und pockid Eltern und Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren getrenntvoneinander zum Thema Taschengeld und Ausgabeverhalten befragt. Aus den beidenUmfragen geht hervor, dass Eltern weitaus mehr Geld in die Freizeit undUnterhaltung ihrer Kinder investieren als mit dem Taschengeld abgedeckt wird.Und: nur 21,9 % der Eltern haben den Überblick, um welche Summen es sich genauhandelt und für was ihre Kinder das Geld ausgeben.35 Euro Taschengeld bekommen die 14- bis 18-Jährigen im Durchschnitt pro Monat.Die meisten Eltern (52,7 %) zahlen das Taschengeld in bar aus, 21,1 % schickendas Taschengeld digital an ihre Kinder und 18,4 % nutzen beides. 7,8 % geben an,ihren Kindern gar kein Taschengeld zu geben.Zusätzlich erhalten 54,7 % der Gen Z regelmäßig finanzielle Zuwendungen vonanderen Verwandten, 36,5 % bessern ihre Einkünfte mit einem Nebenjob auf, 17,1 %erhalten eine Ausbildungsvergütung.Von dem zur Verfügung stehenden Geld müssen die Jugendlichen Hobbies undFreizeitgestaltung finanzieren (52,2 %), Essen und Trinken (47,9 %),Verkehrsmittel (46,7 %) und Kleidung (41,2 %). Viele der Gen Z müssen auchOnline-Games (31,9 %), Elektroartikel (24,6 %) und Mobiltelefon (13,4 %) vonihrem Taschengeld bezahlen.Kinder werden nicht mit digitalem Geld und dem Umgang mit Fixkosten vertrautgemachtZusatzkosten entstehen häufig durch digitale Angebote, wie Streaming-Dienste,Online-Gaming oder andere In-App-Käufe, die mehrheitlich von den Eltern bezahltwerden. 58,5 % der Jugendlichen bekommen zusätzlich zu ihrem Taschengeldkostenpflichtige Online-Services von ihren Eltern finanziert, von denen siemonatlich im Schnitt 4,7 nutzen. 70,3 % der Eltern geben an, alle diesermonatlichen Beiträge für ihre Kinder zu bezahlen.Regelmäßig thematisiert werden diese Ausgaben gegenüber ihren Kindern nur von26,2 % der Eltern. 23,5 % der Jugendlichen sagen, dass ihre Eltern noch nie mitihnen über den Umgang mit Online-Services gesprochen haben. Aber: Wenn Kinder