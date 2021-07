---------------------------------------------------------------------------

C O R P O R A T E N E W S



NASCO AG: Produktionsstart bei weiterem Heliumfeld



Hamburg, 29. Juli 2021 - Die NASCO Energie & Rohstoff AG (NASCO), ein Rohstoff-Spezialist mit Sitz in Hamburg, nimmt ein weiteres Heliumfeld in Produktion.



Im letzten Schritt wurde ein direkter Zugang an die Spezialraffinerie, Lisbon Gas Plant, in Utah hergestellt. Eigentümer und Betreiber ist die Firma Paradox Midstream, LLC (Paradox) mit der zuvor bereits ein Abnahmevertrag geschlossen wurde.



Der Heliumanteil im Rohgas beim Boundary Butte Feld beträgt mehr als 1%. Vertragsgemäß nimmt Paradox alle im Rohgas enthaltenen Rohstoffe ab, dazu gehören neben dem Helium auch Erdgas und Erdgaskondensate. Diese werden in der Raffinerie aufbereitet und an regionale Abnehmer verkauft.

Das Helium mit einem Reinheitsgrad von 99,99% verkauft die NASCO zu Spotmarktkonditionen und erzielt dadurch deutlich höhere Abnahmepreise.

Boundary Butte hat mit zwei tiefer gelegenen Gaslagerstätten zusätzliches Entwicklungspotential. Beide Lagerstätten sind bereits auf Helium getestet. Der Heliumanteil im Rohgas liegt dort bei 1-2%.



Mit der Inbetriebnahme des zweiten Heliumfelds ist die NASCO mit Abstand der größte Heliumproduzent in der an Helium reichen Four Corners Region und festigt somit Ihre Position als einer der größten Heliumproduzenten der USA.

"Die langfristige Produktionsaufnahme unseres zweiten Heliumfelds zu attraktiven Abnahmebedingungen ermöglicht es der NASCO das Heliumfeld Boundary Butte mit 9 Milliarden Kubikfuß Helium an nachgewiesenen und in Produktion gesetzten Reserven (1P) sowie zweit weiteren Helium führenden Lagerstätten dauerhaft zu entwickeln und das gesamte Potential dieses Feldes ausschöpfen zu können. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Paradox, die erhebliche Investitionen in Ihre Separationsanlagen und das Pipelinenetzwerk getätigt und damit die Produktionsaufnahme ermöglicht haben", so der CEO der NASCO Energie & Rohstoff AG, Jan Warstat.