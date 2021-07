Die Bahnbranche hilft den Flutopfern in NRW

Köln (ots) - Die Bahnfamilie steht zusammen: Die Initiative Fokus Bahn NRW

unterstützt Flutopfer mit 100.000 Euro



Der heftige Dauerregen mit Überschwemmungen und Hochwasser hat dramatische

Folgen für viele Menschen und die Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Menschen

haben ihre Existenz, viele sogar ihr Leben verloren. Vor allem das Gleisnetz und

viele Stationen haben nie dagewesene Schäden erlitten. Wie schon während der

Corona-Pandemie stehen, unter Federführung des Ministeriums für Verkehr des

Landes Nordrhein-Westfalen, die Mitglieder der Brancheninitiative Fokus Bahn NRW

zusammen. Die Eisenbahnverkehrsunternehmen und die SPNV-Aufgabenträger stellen

über die "Aktion Lichtblicke" sofort 100.000 Euro für die direkt in den

Überflutungsgebieten betroffenen Menschen zur Verfügung.



Während in vielen Orten die Aufräumarbeiten bereits laufen, bleibt die Lage in

anderen immer noch kritisch. Hoffnung gibt die enorme Solidarität und

Hilfsbereitschaft für alle vom Hochwasser Betroffenen. Auch die in Fokus Bahn

NRW kooperierenden Unternehmen und Institutionen wollen helfen, das Leid vor der

eigenen Haustür zu lindern, und stellen über die Aktion "Lichtblicke e. V."

(https://lichtblicke.de/) die Summe von 100.000 Euro für die Flutopfer in

Nordrhein-Westfalen zur Verfügung.







unsere treuen Fahrgäste sind, schnell und unbürokratisch unterstützen. Viele

haben erhebliche Schäden an ihren Häusern zu beklagen, manche sogar ihr Zuhause

an die Wassermassen verloren. Hier möchten wir ein deutliches Zeichen des

Zusammenhalts setzen", sagt Marcel Winter, Geschäftsführer der National Express

Rail GmbH und Initiator der Spendenaktion, stellvertretend für die Branche.



Aktive Mitarbeit bei der Instandsetzung



Der Eisenbahnverkehr in Nordrhein-Westfalen ist direkt und massiv von der

Unwetterkatastrophe betroffen. Die Infrastrukturbetreiber arbeiten mit Hochdruck

an der Beseitigung von Schäden, dennoch sind viele Menschen in einigen Teilen

des Landes weiterhin deutlich in ihrer Mobilität eingeschränkt.



Ersten Schätzungen zufolge sind rund 600 Kilometer Schienenwege und viele

Haltepunkte und Stationen in Nordrhein-Westfalen von den Folgen der

Unwetterkatastrophe betroffen. Die Deutsche Bahn geht mittlerweile von

Wiederaufbaukosten in einer Größenordnung von rund 1,3 Milliarden Euro aus.

Gleise und Weichen müssen instand gesetzt, defekte Signaltechnik und Stellwerke

erneuert werden. In einigen Fällen sind Brücken und Bahnhöfe betroffen und es

ist davon auszugehen, dass die Reparaturarbeiten einige Zeit dauern werden.



