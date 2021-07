Great Atlantic begrüßt Dr. Karsten Eden als Strategischen Berater, Zielgenerierung, im Goldprojekt Golden Promise - Zentral-Neufundland

„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Dr. Eden bei der weiteren Entwicklung und Erweiterung unserer derzeitigen hochgradigen Goldressource durch Bohrarbeiten, unter Einschluss mehrerer neuer Goldentdeckungen, die wir in unserem Landpaket identifiziert haben. Es ist unser Bestreben, ein Vorkommen der Weltklasse, ähnlich unserem nur wenige Kilometer entfernten Nachbarn Marathon Resources (MOZ.v), zu schaffen“, erläutert Chris Anderson, CEO von Great Atlantic Resources

Über Dr. Karsten Eden

Dr. Karsten Eden hat mehr als 25 Jahre weitgefächerte, internationale Erfahrung in der Führung von Explorations- und Minenentwicklungsprojekten in Nordamerika, Westafrika, Westaustralien, Skandinavien und Europa. Er verzeichnete Erfolge in der Bestimmung von Explorationszielen und verfügt über extensive Erfahrung in komplexer Explorationsdatenanalyse, Mineralpotenzialmodellierung, Ressourcenmodellierung und Mineralwirtschaft. Dr. Eden hat einen Doktortitel in Explorationsgeologie von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und ist ein durch das American Institute of Professional Geologists und die European Federation of Geologists Certified Professional Geologist (zertifizierter professioneller Geologe).

Dr. Eden hatte Positionen in der Geschäftsleitung, als Chief Geologist und als VP Exploration bei jungen Explorationsunternehmen und Regierungsbehörden inne. Er war maßgeblich an zahlreichen Mineralentdeckungen, einschließlich Gold, Platingruppenelemente, Antimon und industrielle Schwermetalle, beteiligt.

