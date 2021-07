a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung: Verkauf Grundstück Annaberger Straße, Chemnitz

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Verkauf Grundstück Annaberger Straße, Chemnitz DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Schlagwort(e): Grundstücksverkauf, Prognoseänderung Frankfurt am Main, den 29. Juli 2021 14:00 (CET)

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR



Der Vorstand hat heute entschieden, dass von der Grundstücksverwaltung Chemnitz Annaberger Straße 231 GmbH gehaltene Grundstück Annaberger Straße 231 in Chemnitz für einen Kaufpreis von EUR 2,3 Mio. zu verkaufen. Bei der Grundstücksverwaltung Chemnitz Annaberger Straße 231 GmbH handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft, an der die Gesellschaft 94% der Geschäftsanteile hält und deren Ergebnis im Rahmen eines Gewinnabführungsvertrages an die Gesellschaft abgeführt wird.

Bei Abschluss und Durchführung des Kaufvertrags und entsprechender Zahlung des Kaufpreises würde dies auf Grundlage der gegenwärtigen Planung der Gesellschaft bei der Gesellschaft zu einem außerordentlichen Ertrag i.H.v. rund EUR 0,974 Mio. vor Steuern und auf Ebene des Konzerns zu einem außerordentlichen Ertrag i.H.v. rund EUR 0,561 Mio. führen.

Die bislang von der Gesellschaft abgegebenen Prognosen mit Bezug zum EBIT auf Konzernebene bleiben bestehen. Diese wurden vor Sondereinflüssen abgegeben. Die Gesellschaft ordnet die Zuflüsse aus der Veräußerung der o.g. Liegenschaft als Sondereinfluss ein.

a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Der Vorstand

Kontakt/Mitteilende Person:

Dr. Sven Rothenberger

Vorstand

+49 69 24000 815

sven.rothenberger@aaa-ffm.de

Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung

Friedrich-Ebert-Anlage 3

60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 - 24000 815

Fax: +49 69 - 24000 829

E-Mail: sven.Rothenberger@aaa-ffm.de

Internet: www.aaa-ffm.de

ISIN: DE0007228009

WKN 722800

Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard); Freiverkehr Hamburg

Sprache: Deutsch

