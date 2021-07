RBC stuft DANONE auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Danone nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Resultate seien solide gewesen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 01:55 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / 01:58 / ET