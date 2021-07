atai Life Sciences gründet in Partnerschaft mit der University of Queensland InnarisBio mit dem Ziel, eine wirksamere nasale Verabreichungsmethode für atais Plattform therapeutischer Programme für mentale Gesundheit zu entwickeln

BERLIN und BRISBANE, Australien, July 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- atai Life Sciences („atai“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ATAI), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Transformation der Behandlung von psychischen Störungen anstrebt, und UniQuest , Australiens führendes universitäres Technologietransferunternehmen, das die Forschung der University of Queensland (UQ) vermarktet, hat heute die Gründung von InnarisBio Inc. (InnarisBio) bekanntgegeben, um eine neuartige intranasale Sol-Gel-Verabreichungstechnologie für Arzneimittel zur Verbesserung der Behandlung psychischer Störungen zu entwickeln.



Ziel von InnarisBio ist es, die im Labor von UQ-Forscher Dr. Harendra (Harry) Parekh an der School of Pharmacy der Faculty of Health and Behavioural Sciences entwickelte Plattformtechnologie der Sol-Gel-basierten intranasalen Wirkstoffabgabe zu vermarkten. UniQuest hat InnarisBio eine Lizenz für die Plattformtechnologie, die auch eine Patentanmeldung beinhaltet, erteilt. Gemäß den Bedingungen der Lizenz erhält InnarisBio exklusive Rechte in seinen gewünschten Tätigkeitsfeldern.