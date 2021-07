Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

„NoCovid“ in Aktion: In Australien setzt jetzt das Militär den Ultra-Lockdown durch Die Inzidenz in Australien liegt unter fünf, dennoch setzt man in weiten Teilen des Landes auf einen ultraharten Lockdown. Hintergrund ist das einst so gefeierte NoCovid-Konzept der Insel. Im australischen Bundesstaat New South Wales gilt seit fünf …