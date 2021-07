Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 6,47 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Wir sehen hier also einen echten Krimi.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Demnach befindet sich NanoRepro in Abwärtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 8,78 EUR verläuft. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, dass die Kurse auch innerhalb langfristiger Abwärtstrends durchaus mal explodieren können.

