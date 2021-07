· Die Geschäftsbereiche Diagnostic und Hospital verzeichneten ein zweistelliges Wachstum und erzielten Umsatzerlöse in Höhe von 395 Millionen Euro (22,9% cc) bzw. 68 Millionen Euro (19,5% cc).



· Das EBITDA beläuft sich auf 635 Millionen Euro (ein Anstieg um 9,4%) und liegt damit bei 25,0% des Umsatzes.



· Der Verschuldungsgrad von Grifols sinkt auf 4,9x. Die strategische Vereinbarung mit GIC wird ihn weiter um 0,6x reduzieren.

· Die Plasmasammlungen in den USA steigen weiter an, während die Sammlungen in Europa das Niveau vor der Pandemie übertreffen, was auf die jüngsten Akquisitionen und mehrere Initiativen zurückzuführen ist.

Grifols (MCE: GRF, MCE: GRF .P, NASDAQ: GRFS) meldete ein Wachstum von 2,3% cc (-5,3% unter Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen) und einen Umsatz von 2,5366 Milliarden Euro in der ersten Jahreshälfte, einem Zeitraum, der von der allmählichen Erholung der Plasmaspenden, dem Schuldenabbau und erheblichen Investitionsanstrengungen zur weiteren Konsolidierung der Plasmaversorgung und Innovation geprägt war.



Im zweiten Quartal 2021 stiegen die Umsatzerlöse um 5,3% cc auf 1,3519 Milliarden Euro, getragen von der soliden Entwicklung der Geschäftsbereiche Bioscience, Diagnostic und Hospital.



Der Geschäftsbereich Bioscience verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum von 5,1% cc und kehrte damit den Rückgang von 5,6% cc im ersten Quartal um. Die Umsatzerlöse des ersten Halbjahres beliefen sich auf 1,986 Milliarden Euro (-0,1% cc; -8,0%).



Das Wachstum des Geschäftsbereichs wurde durch die robuste Nachfrage nach allen wichtigen Plasmaproteinen - Immunglobuline (IVIG und SCIG), Albumin, Alpha-1 und Spezialproteine - in Verbindung mit Preiserhöhungen im mittleren einstelligen Bereich und dem Beitrag neuer Produkte getragen.



Der Geschäftsbereich Diagnostic erzielte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 einen Umsatz von 395,5 Millionen Euro und wuchs damit um 22,9% cc (16,3%). Dies vor allem aufgrund der Verkäufe des molekularen TMA-Tests (Transcription-Mediated Amplification) zum Nachweis des SARS-CoV-2-Virus sowie des zugrunde liegenden Wachstums der Lösungen mit NAT-Technologie (Procleix NAT Solutions), die zum Screening von Vollblut und Plasma eingesetzt werden.