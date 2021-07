Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - In den zurückliegenden Wochen sind viele

Um Kreditinstitute und Versicherungen bei dieser Aufgabe zu unterstützen, hatdas in Bad Neuenahr-Ahrweiler ansässige ImmobilienbewertungsunternehmenSprengnetter kurzfristig die Betroffenheitsanalyse entwickelt. Jochem Kierig,Bereichsleiter Research & Development: "Mit der Betroffenheitsanalyse kannanalysiert werden, ob ein bestimmtes Objekt innerhalb des überfluteten Bereichsliegt. Durch einen Vorher-Nachher-Vergleich ist es auch möglich, festzustellen,ob das Objekt beschädigt oder zerstört ist. Zudem sind Informationen über denZustand der Infrastruktur (Straßen, Brücken und Bahnstrecken) in der Umgebungdes Objekts verfügbar." Auf der Grundlage dieser Informationen kann das Institutschnell und relativ sicher eine Risikoabschätzung durchführen und dieWertüberprüfung durch Sachverständige effektiv planen und umsetzen.Weitere Informationen finden Sie hier: https://ots.de/BmqjJW (Produkt) und hierhttps://blog.sprengnetter.de/welche-immobilien-sind-von-der-flutkatastrophe-betroffen (Prozess und Details).Über SprengnetterSeit 1978 macht Sprengnetter Immobilienbewertungen einfacher, sicherer undeffizienter. Das Unternehmen unterstützt seine Partner in der Kredit- undImmobilienwirtschaft durch innovative Softwarelösungen, umfassende und aktuelleMarktdaten, professionelle Dienstleistungen, Fachliteratur sowie vielfältigeSeminare zur Aus- und Weiterbildung. Neben seinem Hauptsitz inBad-Neuenahr-Ahrweiler ist Sprengnetter an den deutschen Standorten Berlin,Dortmund und Sinzig vertreten. Die Internationalisierung seines Geschäftestreibt das Unternehmen unter anderem durch die Sprengnetter Austria GmbH sowieNiederlassungen in Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien und Montenegro voran.Sprengnetter beschäftigt insgesamt rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.Pressekontakt:Janina BruckmannManagerin PRSprengnetter Property Valuation Finance GmbHmailto:janina.bruckmann@sprengnetter.de02641 9130 1289Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156121/4981316OTS: Sprengnetter Property Valuation Finance GmbH