Die Ruhe vor dem Sturm

Der Minensektor befindet sich seit August vergangenen Jahres in einer gesunden Konso­lidierung, vieles deutet auf eine ­zeitnahe Fortsetzung der Rohstoffhausse hin. Folgen wir dem Ansatz der ameri­kanischen Zentralbank und sehen die ­aktuellen Infla­tionszahlen von über 5% als vorüber­gehend an, so müssen die Zinsen unabhängig von der „wahren" Infla­tion weiterhin niedrig bleiben.