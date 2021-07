Canasil meldet positive Fortschritte von Bohrprogramm 2021 bei Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora in mexikanischem Bundesstaat Durango

Vancouver, 29. Juli 2021. Canasil Resources Inc. ( TSX-V: CLZ , DB Frankfurt: 3CC) („Canasil“ oder das „Unternehmen“) meldet den Abschluss von drei Bohrlöchern, NRC-21-09, NRC-21-10 und NRC-21-11, wobei ein viertes Bohrloch, NRC-21-12, im Gange ist und kurz vor dem Abschluss beim Silber-Gold-Projekt Nora im Norden des mexikanischen Bundesstaats Durango steht. Die Ziele dieser vier Bohrlöcher liegen unterhalb und zwischen den hochgradigen Gold- und Silberabschnitten der Bohrlöcher NRC-20-04 und NRC-20-06 aus dem Jahr 2020 in der Erzgangstruktur Candy, wie bereits zuvor in der Pressemitteilung vom 6. Juli 2021 gemeldet wurde, in der der Beginn des Bohrprogramms bekannt gegeben wurde. Seit dem Beginn des Programms Anfang Juli 2021 wurden insgesamt 790 m an Kernbohrungen durchgeführt.

Alle drei bis dato abgeschlossenen Bohrlöcher haben die Erzgangstruktur Candy wie prognostiziert durchschnitten. Insgesamt 110 Kernproben von Abschnitten der ersten beiden Bohrlöcher, NRC-21-09 und NRC-21-10, werden zurzeit in den Labors von ALS Chemex in Zacatecas und North Vancouver verarbeitet. Die Kernproben des dritten Bohrlochs, NRC-21-11, werden zurzeit für die Analyse vorbereitet. Das vierte Bohrloch, NRC-21-12, soll in Kürze abgeschlossen werden.

Bahman Yamini, President und CEO von Canasil, sagte: „Die positiven Fortschritte des Bohrprogramms 2021 beim Projekt Nora und der rasche Abschluss der aufeinanderfolgenden Bohrlöcher sind äußerst vielversprechend und ein Verdienst der Bohrunternehmen sowie unseres Betriebsteams. Die Erzgangstruktur Candy wird wie prognostiziert in jedem Bohrloch durchschnitten und wir freuen uns auf die Ergebnisse dieser Bohrlöcher.“

Im Rahmen der bisherigen Bohrungen in den Jahren 2020 und 2021 wurde der Erzgang Candy auf einer Streichenlänge von 500 m und bis in eine Tiefe von 200 m durchschnitten. Die vier bisherigen Bohrlöcher 2021 sollen den Bereich unterhalb und zwischen den Bohrabschnitten von 2020 erproben, wie auf dem Längsschnitt des Erzgangs Candy unten dargestellt ist.

Über das Silber-Gold-Kupfer-Zink-Blei-Projekt Nora im mexikanischen Bundesstaat Durango:

Das Projekt Nora liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich der Stadt Durango – mit guter Zugänglichkeit und Infrastruktur. Der geologische Rahmen ist ein vulkanischer Staukuppel-Komplex aus dem Tertiär. Die Gold-Silber-Mineralisierung befindet sich in zwei strukturell begrenzten epithermalen Erzgängen: Candy und Nora. Die Mineralisierung ist charakteristisch für jene, die in zahlreichen Minen in der Region vorgefunden wird, wobei Gold und Silber mit Bleiglanz, Sulfosalzmineralen und geringen Mengen Pyrit, Sphalerit und Chalkopyrit (Kupferkies) paragenetisch vorkommen. Es gibt Beweise für einige historische Bergbauaktivitäten im Erzgang Candy, der in unregelmäßigen Ausbissen über 900 Meter zutage tritt. Die Verwerfungsstruktur, die den Erzgang Candy beherbergt, wurde auf einer Distanz von über drei Kilometer verfolgt. Proben aus Erzgangaufbissen und Mineralhalden vom Erzgang Candy lieferten signifikante Gold-, Silber-, Kupfer-, Zink- und Bleigehalte. Der zweite Erzgang, Nora, befindet sich 600 Meter nordöstlich des Erzgangs Candy und kann über 230 Meter mit einer Mächtigkeit von über 9,0 Meter verfolgt werden. Proben, die über Tage aus diesem Erzgang entnommen wurden, lieferten anomale Silbergehalte zusammen mit Spuren von Sulfiden, die eine geochemische Signatur aufwiesen, die für höhere Niveaus eines epithermalen Erzgangsystems in der Region charakteristisch sind. Im Rahmen des Bohrprogramms 2020 wurden auf dem Projekt Nora die ersten Bohrungen niedergebracht. Sie lieferten ermutigende Abschnitte mit hohen Gold-, Silber- und Kupfergehalten aus dem Erzgang Candy.