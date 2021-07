Zu guter Letzt – Völlig losgelöst …

… von der Erde – so trällerte einst Peter Schilling über Major Tom. Wäre der frühere US-Präsident Nixon auch so musikalisch gewesen, hätte das Lied die Hymne zur Schließung des Goldfensters werden können: Denn seit dem 15.8.1971 ist der US-Dollar tatsächlich in einer neuen Umlaufbahn. Damit war „Tricky Dick“ dem deutschen Barden um mehr als ein Jahrzehnt voraus. Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen …