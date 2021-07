Buchbesprechung: „Der deutsche Selbstmord“

Der provokante Titel des neuesten Werks von Prof. Dr. Markus C. Kerber kommt nicht von ungefähr und verweist auf die Dringlichkeit, mit der imma­nente Fragen zur weiteren Zukunft Deutschlands angegangen werden müssen. Der Zahlmeister der EU, versinnbildlicht z.B. durch das europäische Kurz­­arbeitergeld (Programm SURE), die 240 Mrd. EUR Kredite aus dem ESM (europäischer Stabilisierungsmechanismus), den 750 Mrd. EUR ­schweren „Wiederaufbaufonds“ und den damit einhergehen­den „ersten Schritt“ in …