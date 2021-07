Goodbye: Wells Fargo

Zyklische Sektoren feuerten seit März vergangenen Jahres aus allen Rohren. Auch amerikanische Banken überzeugten mit ihrer Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, gemessen am S&P500. Ladehemmungen allerdings hatte anfangs das Papier von Wells Fargo. Der Finanzdienstleister aus San Francisco ist als Nummer drei im Dow Jones US Banks Index nach dem Branchenprimus JPMorgan und der Bank of America nicht nur ein ­gewichtiger Bestandteil des Subindex, sondern mit seinem hohen Marktanteil – …