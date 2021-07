Inflationsrate im Juli 2021 voraussichtlich +3,8 %

WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, Juli 2021:



+3,8 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)



+0,9 % zum Vormonat (vorläufig)



Harmonisierter Verbraucherpreisindex, Juli 2021:



+3,1 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)





+0,5 % zum Vormonat (vorläufig)Die Inflationsrate in Deutschland - gemessen als Veränderung desVerbraucherpreisindex (VPI) zum Vorjahresmonat - wird im Juli 2021voraussichtlich +3,8 % betragen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nachbisher vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreisegegenüber Juni 2021 voraussichtlich um +0,9 %.Verantwortlich für den weiteren Anstieg der Inflationsrate im Juli 2021 istinsbesondere ein Basiseffekt, der auf die coronabedingte Senkung derMehrwertsteuersätze im Juli 2020 zurückzuführen ist. Seit Januar 2021 befindensich die Mehrwertsteuersätze für fast alle Waren und Dienstleistungen wieder aufdem vorherigen Niveau. Die genaue Höhe des Basiseffekts ist nur schwer zubenennen, da gleichzeitig auch andere Preiseffekte wirken, wie zum Beispiel dieCO2-Bepreisung und übliche Marktentwicklungen. Bei der Senkung derMehrwertsteuersätze im Juli 2020 lag der rein rechnerische Effekt bei -1,6Prozentpunkten.Die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen für das öffentliche Leben und dendaraus resultierenden Folgen machte darüber hinaus eine Änderung des üblichenVorgehens bei der jährlichen Aktualisierung der Gütergewichte des HarmonisiertenVerbraucherpreisindex (HVPI) notwendig. Hierzu ist im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes ein Methodenpapier verfügbar. Die Aktualisierung derGütergewichte im HVPI erklärt einen erheblichen Teil der Abweichung zwischen VPIund HVPI für Deutschland.Die Situation bei der Preiserhebung in Folge der Corona-Krise hat sich im Juli2021 weiter entspannt, denn stationärer Handel, Gastronomie undBeherbergungsbetriebe waren weitgehend geöffnet beziehungsweise die Leistungenkonnten wieder angeboten werden. Hinweise zu den Auswirkungen des Lockdowns aufdie Preiserhebung finden Sie in unserem Methodenpapier "Auswirkungen derCorona-Pandemie auf die Preiserhebung".Die endgültigen Ergebnisse für Juli 2021 werden am 11. August 2021veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Verbraucherpreisstatistik,Telefon: +49 (0) 611 / 75 3777,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4981329OTS: Statistisches Bundesamt