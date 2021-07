OBJECTWAY VERÖFFENTLICHT GEMEINSAME STUDIE MIT COMPEER "SETTING THE DIGITAL AGENDA FOR THE NEXT NORMAL" FÜR DIE VERMÖGENSVERWALTUNG

London (ots) - Das digitale Angebot schafft einen Wettbewerbsvorteil für die

Kundengewinnung und -bindung



Objectway, ein führendes Global Top 100 Fintech-Unternehmen für digitale

Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Software, veröffentlichte heute die

Studie " Setting the Digital Agenda for the Next Normal " (Die digitale Agenda

für die nächste Normalität festlegen) für die Vermögensverwaltung im Vereinigten

Königreich. Die Studie wurde beim führenden Anbieter von Business Performance

Benchmarking Compeer in Auftrag gegeben.



Die Ergebnisse basieren auf einer Reihe von persönlichen Interviews, die mit

einer Vielzahl von britischen Vermögensverwaltungsfirmen geführt wurden,

darunter Privatbanken, Investmentmanager und Full-Service-Vermögensverwalter

sowie reine Börsenmakler. Die Untersuchung deckt die wachsenden Unternehmen auf

dem Markt mit einem verwalteten Vermögen von rund 2 Mrd. GBP ab und umfasst auch

größere und etabliertere Firmen, die mehr als 15 Mrd. GBP an Privatkundenanlagen

betreuen. Die beteiligten Firmen erreichen insgesamt ein verwaltetes Vermögen

von 74 Mrd. GBP, eine durchschnittliche Marge von 18 % und IT-Ausgaben von

insgesamt 49 Mio. GBP.







Vermögensverwalter und damit ihre IT-Ausgaben bestimmen werden, was durch den

digitalen Wandel während der Pandemie an Dynamik gewonnen hat.



Digitale Transformation



Befragt nach der Relevanz digitaler Dienste für das Erreichen ihrer

Geschäftsziele gaben die Vermögensverwalter den Gewinn von Neukunden als

wichtigsten Punkt an. In der Tat sehen die Firmen das digitale Angebot als eine

Möglichkeit, sich auf dem Markt zu differenzieren.



Dicht darauf folgt die Bereitstellung bestehender Dienste in einer

kostengünstigeren und besser skalierbaren Weise.



Die Digitalität wird als Mittel zur Verbesserung des Kundenerlebnisses erkannt,

wobei Reporting und Onboarding derzeit die Hauptschwerpunkte sind, die sowohl

bei Mitarbeitern als auch bei Kunden für Frustration sorgen.



Während der Pandemie haben digitale Tools ihren Wert bewiesen.



Im Jahr 2020 sind so sind die IT-Gesamtkosten um 15,1 % gestiegen , fast doppelt

so stark wie im Vorjahr (7,8 %), da die Unternehmen ihre digitalen Fähigkeiten

aufrüsten mussten.



Jetzt suchen die Unternehmen nach Möglichkeiten, den Wert im Bereich von

Front-Office und Kundenlebenszyklus zu erhöhen, um das Verlangen nach

Digitalität von Mitarbeitern und Kunden zu nutzen.



Kundenerfahrung



Das Hauptproblem, das die Firmen hervorhoben, ist die Herausforderung, die

Das Hauptproblem, das die Firmen hervorhoben, ist die Herausforderung, die

gleiche Ebene der Beziehung und des Vertrauens mit den Kunden aufzubauen, wie es



