- Abgasskandal-Verjährungseintritt hängt von individueller Kenntnis jedes

PKW-Halters ab

- Teilnahme an einer Musterfeststellungsklage hemmt die Verjährung um sechs

Monate

- Restschadensersatzansprüche lassen sich bis zu zehn Jahre nach dem Kauf

durchsetzen



Die Richter am Bundesgerichthof (BGH) haben heute eine verbraucherfreundliche

Entscheidung im Rahmen des Abgasskandals getroffen. Demnach hängt der Eintritt

der Verjährungsfrist in der Sache von der individuellen Kenntnis jedes

PKW-Halters ab und kann durch die Teilnahme an einer Musterfeststellungsklage

gehemmt werden. "Von der Entscheidung profitieren nicht nur VW-Halter, sondern

auch Hunderttausende Besitzer von manipulierten Autos anderer Hersteller wie zum

Beispiel Daimler" , kommentiert der Rechtsanwalt Claus Goldenstein. Goldensteins

Kanzlei (http://www.ra-goldenstein.de/) ist für das erste Dieselskandal-Urteil

des BGH verantwortlich und vertritt aktuell mehr als 28.500 Mandanten in der

Sache.







Rechtsanwälte, dass die meisten Verbraucher erst durch den amtlichen Rückruf von

der Manipulation ihres Autos erfahren haben. Auch der Bundesgerichtshof hat nun

eingesehen, dass die mediale Berichterstattung allein nicht ausreicht, um

sämtliche Halter über den Abgasskandal zu informieren.



Die Entscheidung betrifft nicht nur rund 20.000 laufende Verfahren, sondern auch

Hunderttausende Halter von VW-Autos mit manipulierten Motoren der Bezeichnungen

EA 288, EA 896, EA 897 und EA 898 sowie die Besitzer manipulierter Autos von

Herstellern wie

seit 2018 wegen des Abgasskandals zurückgerufen. Betroffene PKW-Besitzer haben

dementsprechend noch mindestens bis zum 01. Januar 2022 Zeit, um ihre

Rechtsansprüche in der Sache durchzusetzen" , ergänzt Claus Goldenstein und

führt fort:



BGH-Entscheidung kann Daimler-Musterfeststellungsklage beeinflussen



"Auch für Verbraucher, die sich an der Daimler-Musterfeststellungsklage

beteiligen möchten, hat das aktuelle Verfahren eventuell Einfluss. Die

BGH-Richter bestätigten nämlich ebenfalls, dass die Teilnahme an einer

Musterfeststellungsklage die Verjährung in der Sache auch dann hemmt, wenn die

Verjährungsfrist zum Zeitpunkt des Eintrages in das Klageregister bereits

eingetreten sein könnte. Die einzige Voraussetzung hierfür ist, dass die

Musterklage rechtzeitig von dem verantwortlichen Verband eingereicht wurde.



