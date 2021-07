Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Mutares schließt Cenpa-Deal ab - Aktie in der Nähe wichtiger Hürden Mutares meldet am Donnerstag den Abschluss des Verkaufs von Cenpa an Accursia Capital. Die Münchener hatten die Gesellschaft 2016 gekauft und den Verkauf am 12. Juli bereits angekündigt. „Der Verkauf von Cenpa ist ein weiterer Schritt zur …