Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zwei Prozent zum Monatshoch. Dieses Hoch liegt bei 6,47 EUR. Für NanoRepro geht es jetzt also um die Wurst!

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 8,78 EUR eher auf Rot. Der heutige Tag passt also nicht so recht ins Bild der langfristigen Abwärtstrends.

Fazit: Bei NanoRepro geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.