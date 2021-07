Alpha Esports gibt die Einführung von "GamerzYouth" und die Anbindung an Alpha Esports meldet Expansion nach Brasilien und geht Partnerschaft mit "Mais Esports", dem größten Esports-Medienunternehmen Brasiliens ein

DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Expansion Alpha Esports gibt die Einführung von 'GamerzYouth' und die Anbindung an Alpha Esports meldet Expansion nach Brasilien und geht Partnerschaft mit 'Mais Esports', dem größten Esports-Medienunternehmen 29.07.2021 / 16:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) gibt bekannt, dass es durch den Beginn einer Partnerschaft mit "Mais Esports" (Mais), dem größten E-Sport-Medienunternehmen Brasiliens, auf den brasilianischen E-Sport-Markt expandiert.

Die Partnerschaft soll die Online-Plattform "GamerzArena" für E-Sport-Turniere und gemeinsame Marketingkampagnen nutzen.

Mais ist die Nummer eins unter den brasilianischen E-Sport-Portalen für Gamer und stellt Nachrichten über "League of Legends", "CS:GO", "Fortnite", "PUBG", "Overwatch", "R6" und andere wichtige E-Sport-Titel und -Turniere bereit. Insgesamt verzeichnet Mais auf seiner Website durchschnittlich 4 Millionen Seitenaufrufe pro Monat und hat in sozialen Medien insgesamt über 400.000 Follower, was Alpha den Zugang zu einem neuen, größeren Publikum ermöglicht.



Gemäß den Bedingungen dieser Partnerschaft:

- wird GamerzArena die exklusive Plattform für sämtliche Online-E-Sport-Events von Mais in Brasilien werden, wo das Unternehmen wöchentlich eine Vielzahl an Gaming-Turnieren für Mais und dessen Anhänger ausrichten und betreiben wird;

- werden die Parteien gemeinsam vermarkten, um die Nutzerakquise für die Online-Gaming-Plattform GamerzArena von Alpha voranzutreiben, während Mais auch seine bestehenden Beziehungen in der brasilianischen Gaming- und E-Sport-Branche nutzen wird, um den Abonnement-Service des Unternehmens, GamerzArena+, zu promoten;

- werden sich Alpha und Mais die Umsätze für jede Registrierung einer bezahlten Mitgliedschaft sowie für alle durchgeführten Veranstaltungen und Turniere teilen.

"Brasilien ist einer der am schnellsten wachsenden Märkte des E-Sports und mit Mais als E-Sport- und Marketingpartner sind wir davon überzeugt, dass es beträchtliche Möglichkeiten gibt, unsere Nutzerbasis sowohl für GamerzArena als auch für GamerzArena+ zu erweitern", sagte der interimistische CEO Matthew Schmidt.