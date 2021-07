Seite 2 ► Seite 1 von 3

Eschborn (ots) -- Nachhaltigkeit wird zum entscheidenden Kriterium für Erfolg undInnovationskraft von Unternehmen- Techem bekennt sich mit erstem Nachhaltigkeitsbericht zu nachhaltigerUnternehmensentwicklung und Digitalisierung der Energiewende- Neben Datenschutz und der Reduzierung von CO2-Emissionen sind Compliance undnachhaltige Lieferketten integrale Bestandteile der Nachhaltigkeitsaktivitätendes UnternehmensDer Klimawandel stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen, denenglobal mit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategien begegnet werden muss. Alslogische Konsequenz werden Unternehmen heute zunehmend daran gemessen, inwieweitsie ökologische, ökonomische und soziale Verantwortung übernehmen. Betrachtetman den Immobiliensektor, der mit einem Anteil von 35 Prozent amEnergieverbrauch einer der Hauptverursacher von CO2-Emissionen in Deutschlandist, wird der Handlungsbedarf schnell deutlich: Für einen klimaneutralenGebäudebestand sind nachhaltige Investitionen in effiziente, digitaleTechnologien unerlässlich. Techem, einer der führenden Dienstleister für smarteund nachhaltige Gebäude, hat kürzlich seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht fürdas Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Darin verpflichtet sich das Unternehmenden Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen und legt denFokus auf eine nachhaltige Entwicklung.Investition in die Digitalisierung der EnergiewendeTechem investiert konsequent und nachhaltig in seine digitalen Services: ImRumpfgeschäftsjahr 2020 lag die Investitionssumme bei rund 60 Mio. Euro, beieinem Umsatz von rund 317 Mio. Euro. Im Geschäftsjahr 2019/2020 investierteTechem etwa 120 Mio. Euro, bei einem Gesamtumsatz von rund 780 Mio. Euro. DerStichtag für den Jahresabschluss des Konzerns wurde auf den 30. September einesjeden Kalenderjahres verlegt. Diese Änderung fand erstmals zum 30. September2020 Anwendung, sodass das Geschäftsjahr 2020 nur sechs Monate zählt."Wir verstehen die Herausforderungen des Klimawandels als Chance und gehen siesowohl in unserem Kerngeschäft als auch in unserem Unternehmen an", sagt CarstenSürig, CFO und CPO von Techem. "Mehr noch: Wir glauben an Innovation undDigitalisierung als Treiber der Energiewende und investieren daher konsequent inintelligente und effiziente Gebäudetechnik, um unseren Kunden zu helfen,CO2-Emissionen zu reduzieren. Teil unserer nachhaltigen Investitionsstrategieist es, unsere Infrastruktur über Funkgeräte und Smart Reader zu digitalisierenund mit innovativen Start-ups wie PropTechs zusammenzuarbeiten, um neue grüne