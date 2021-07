Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIE IM FOKUS Morphosys klettern nach Zahlen an MDax-Spitze Die Aktien von Morphosys haben am Donnertag im Handelsverlauf letztlich von den am Vorabend präsentierten Geschäftszahlen profitiert und sich zuletzt mit einem Plus von 5,1 Prozent an die MDax-Spitze gesetzt. Damit erholten sich die Papiere nach …