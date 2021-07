Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Befimmo SA Half-Yearly Financial Report – 29.07.2021 | 17.40 PM Befimmo published its results for the first half of 2021. You can consult the full Report via the link hereafter. Attachment BEFIMMO SA - Half-Yearly Financial Report 2021 - UK