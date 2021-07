Preview: Erneute Profitabilitätssteigerung in Q2 erwartet - Weitere Start-up-Beteiligung stärkt Plattformgeschäft



Im Zuge des H1 Berichts von q.beyond am 09. August 2021 erwarten wir, dass die vorgelegten Zahlen die Erreichbarkeit der Jahresziele untermauern werden. Mit einer heute vermeldeten Beteiligung i.H.v. 25,4% an der snabble GmbH baut das Unternehmen zudem das Leistungsangebot seines StoreButlers aus.



[Tabelle]



Cloud-Computing als wesentlicher Umsatztreiber: Im jüngsten Cloud-Monitor 2021 stellten KPMG und Bitkom fest, dass bereits 82% (+6 PP yoy) der deutschen Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern Cloud-Dienste einsetzen - 2015 lag dieser Wert noch bei 54%. Wir erwarten eine Fortsetzung des positiven Cloud-Momentums, zumal es für den deutschen Mittelstand u.E. unabdingbar ist, die betriebliche IT-Infrastruktur laufend an veränderte Anforderungen anzupassen. Zudem ergibt sich nach einer Transformation ein umfassender Beratungs-, Implementierungs- und laufender Support-Bedarf. Konkret rechnen wir in Q2 für q.beyond mit einem Umsatzanstieg des Segments Cloud & IoT auf 28,5 Mio. Euro (+18,8% yoy). Das Segment SAP sieht sich laut Management trotz eines grundlegend erhöhten Beratungsbedarfs hinsichtlich der verpflichtenden S/4HANA-Migration anhaltenden Kontaktbeschränkungen gegenüber, weshalb die Wachstumsdynamik u.E. stärker als bislang von uns avisiert gebremst werden sollte. Aufgrund der wiederkehrenden Erlöse aus dem Anwendungsbetrieb erwarten wir im zweiten Quartal einen im Vorjahresvergleich stabilen Segmentumsatz i.H.v. 10,5 Mio. Euro.



Profitabilitätszuwachs visibel, Jahresprognose adjustiert: In 2020 entfielen 52,9% der Kostenpositionen auf Personalaufwendungen. Basierend auf Skaleneffekten gehen wir in Q2/21 erneut für sämtliche KPIs von einer verbesserten Aufwands- bzw. Ertragsstruktur aus (MONe Bruttomarge: +4,3 PP yoy; Marketing- und Vertriebsaufwandsquote: -0,9 PP yoy; Verwaltungskostenquote: -1,4 PP yoy), was zu einer EBITDA-Marge i.H.v. 3,0% (Vj. -2,3%) führen dürfte. Wenngleich die Erfüllung der organischen Umsatz- (160-170 Mio. Euro) und Ergebnisziele (EBITDA: 5-10 Mio. Euro) aufgrund anhaltender Absatz- und Profitabilitätssteigerungen in H2 u.E. weiterhin visibel erscheint, reduzieren wir unsere Erlösprognose angesichts einer gedämpften Wachstumsdynamik im SAP-Segment auf 165,5 Mio. Euro (zuvor: 172,0 Mio. Euro). Unsere Erwartung für das diesjährige Konzern-EBITDA (7,5 Mio. Euro) lassen wir dank einer u.E. modifizierten Kostenstruktur im SAP-Segment allerdings unverändert.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 2,70 Euro