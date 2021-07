Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Klöckner & Co. auf Rekordkurs Gewinn über Erwartungen Der Stahlhändler Klöckner & Co. Meldet vorläufigen Zahlen zufolge für das erste Halbjahr 2021 ein EBITDA vor wesentlichen Sondereffekten von 401 Millionen Euro. Man habe damit „ein Rekordergebnis erwirtschaftet”, so das Unternehmen aus Duisburg am …