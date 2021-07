Dr. Stoll & Sauer hält im VW-Abgasskandal noch nichts für verjährt / BGH kassiert Urteil zur Verjährung / Klagen aus dem Jahr 2019 oder sogar später weiter erfolgsversprechend

Lahr (ots) - VW kann sich des ersten Diesel-Abgasskandals auch nicht über das

Thema Verjährung entledigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) machte am 29. Juli 2021

in seinem Urteil klar, dass Verbraucher nicht bereits nach Bekanntwerden des

Abgasskandals im Herbst 2015 zwingend informiert gewesen sein mussten. Klagen

aus dem Jahr 2019 oder sogar noch später könnten daher Erfolg haben. Zudem

verhindert der Start der Musterfeststellungsklage gegen VW im Jahr 2018, dass

Ansprüche der Betroffenen verjähren - selbst dann, wenn sich der Kläger erst

2019 zur Musterklage angemeldet hatte ( Az. VI ZR 1118/20 (https://www.bundesger

ichtshof.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/2021150.html?nn=10690868) ).



Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer sieht im Urteil Rückenwind für über 20.000

ausstehende VW-Verfahren. Von eingetretener Verjährung kann keine Rede sein.

Selbst wenn die dreijährige Verjährungsfrist abgelaufen ist, greift der Anspruch

auf Restschadensersatz nach § 852 BGB. Dr. Stoll & Sauer gehört zu den führenden

Kanzleien im Abgasskandal. Die Inhaber führen derzeit die

Musterfeststellungsklage gegen Daimler.





VW-Skandal: Rechtsprechung geht von Verjährung nicht vor 2019 ausMehr als 20.000 Klagen sind im Diesel-Abgasskandal der VW AG erst 2019 oderspäter erhoben worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat jetzt entschieden, dassdiese Verbraucher nicht unbedingt zu lange gewartet haben. Bereits in einerersten Rechtsauffassung hatte der BGH-Senat erkennen lassen, dass es trotz desMedienechos zum Bekanntwerden des VW-Skandals 2015 nicht erwiesen, dass derVerbraucher informiert gewesen sei. Niemand sei verpflichtet, dieBerichterstattung zu verfolgen. Jetzt verwies der BGH in seinem vorliegendenUrteil das entsprechende Verfahren an das Oberlandesgericht Naumburg zurück. Dasmuss nun klären, ob der Verbraucher bereits im Jahr 2015 davon Kenntnis hatte,dass sein Fahrzeug im Diesel-Abgasskandal verwickelt war. Lässt sich dieserNachweis nicht bringen, wird es für VW vor Gericht eng und die Aussicht desVerbrauchers auf Schadensersatz steigen enorm. Denn es ist klar, dass VW dieVerbraucher vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat.Der BGH hatte sich bereits zur Verjährung geäußert. In dem Verfahren hatte derKläger eingestanden, 2015 über den Skandal informiert gewesen zu sein. Daher warfür den BGH der Skandal in diesem Fall bereits Ende 2018 verjährt ( Az. VI ZR739/20 (https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/abgasskandal/bgh-tendiert-im-vw-abgasskandal-zu-verjaehrung-ab-2019-dr-stoll-sauer-sieht-auswirkungen-auf-fiat-skandal-und-raet-kunden-zum-schnellen-klagen) ). In der Mehrzahl derVerfahren vor deutschen Gerichten war es der Volkswagen AG dagegen