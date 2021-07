b)

Art des Geschäfts

Abschluss eines Vertrages zur Veräußerung von Aktien der PIERER Mobility AG. Der Verkaufspreis beträgt insgesamt EUR 2.000.000 (der "Gesamtverkaufspreis Tranche 2"). Der Verkaufspreis je Aktie ergibt sich aus dem volumengewichteten Durchschnittsschlusskurs der Aktien an der SIX Swiss Exchange im Zeitraum 1.1.2023 - 31.3.2023 (der "Tranche 2-Durchschnittskurs je Aktie"). Die Anzahl der Aktien, die tatsächlich veräußert werden, ergibt sich, in dem man den Gesamtverkaufspreis Tranche 2 durch den Tranche 2-Durchschnittskurs je Aktie dividiert. Der Verkaufspreis je Aktie und die Anzahl der Aktien, die tatsachlich veräußert werden, werden am 1. April 2023 festgestellt.