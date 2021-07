SAS bereitet möglichen Börsengang vor

Heidelberg (ots) - SAS, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für

Analytics und künstliche Intelligenz (KI), trifft Vorbereitungen für einen

möglichen Börsengang bis 2024. Das Unternehmen, das nach wie vor von den

Gründern Jim Goodnight und John Sall geführt wird, sieht sich hinsichtlich

Finanzkraft, Markenwert und Marktposition als sehr gut aufgestellt, um diesen

Schritt zu planen.



Im Hinblick auf einen möglichen Börsengang startet SAS jetzt unter anderem mit

der Anpassung der Strukturen in der Finanzberichterstattung und mit der

Vereinheitlichung relevanter Prozesse. Zudem wird sich SAS noch gezielter auf

die Segmente seiner Plattform mit besonderem Wachstumspotenzial fokussieren.

Parallel dazu wird SAS seine umfangreichen Investitionsprogramme in die

Weiterentwicklung von KI- und Advanced-Analytics-Software und -Lösungen

uneingeschränkt fortsetzen, um die Anforderungen der Kunden optimal erfüllen zu

können und seine Führungsposition in einem wachsenden, hart umkämpften und

zunehmend dynamischen Markt auszubauen.







Mitarbeiter, Kunden, Partner und die Community, an unserem Erfolg teilzuhaben

und unser Unternehmen noch besser für die Zukunft zu positionieren", sagt Jim

Goodnight, CEO und Mitgründer von SAS. "Als Unternehmen sind wir sehr gut

aufgestellt, mit nachhaltigem Wachstum auf der Basis einer starken und

vertrauenswürdigen Marke und Plattform. Wir können auf ein starkes operatives

und finanzielles Fundament bauen. Jetzt ist es an der Zeit, sich auf das nächste

Kapitel unserer Geschichte vorzubereiten."



Im Jahr 2020 erwirtschaftete SAS einen Umsatz von rund 3 Milliarden US-Dollar

und arbeitete damit im 45. Jahr in Folge profitabel. Im ersten Halbjahr 2021 hat

das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 8,4 Prozent erzielt. Das zeigt, dass die

Wirtschaft verstärkt auf Analytics setzt, um die wirtschaftlichen Folgen der

globalen Pandemie abzufedern.



