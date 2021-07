WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag höher geschlossen. Der Leitindex ATX gewann 0,57 Prozent auf 3522,16 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,60 Prozent auf 1784,77 Zähler zu. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben. Im Blickfeld stand vor allem die Vielzahl an präsentierten Unternehmenszahlen. Am österreichischen Markt legten AMAG und der Verbund Ergebnisse vor.

Nach einem guten ersten Halbjahr erhöhte der Verbund-Stromkonzern seine Erwartungen für das operative Ergebnis und den Nettogewinn. Die Analysten von Erste Group schrieben von soliden Ergebnissen im abgelaufenen Jahresviertel. Mit der Anhebung des Gewinnausblicks liegt der Verbund nun im Rahmen der Marktschätzungen. Die Verbund-Aktie gab um 3,8 Prozent nach.