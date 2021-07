Nun ist es so weit: die Inflation ist auch in Deutschland mit Wucht angekommen - zum Vorjahresmonat stiegen die Preise um 3,8%. Was aber bedeutet eine Inflation in dieser Höhe? Ganz konkret: starke Kaufkraft-Verluste

Nun ist es so weit: die Inflation ist auch in Deutschland mit Wucht angekommen - zum Vorjahresmonat stiegen die Preise um 3,8%. Was aber bedeutet eine Inflation in dieser Höhe? Ganz konkret: starke Kaufkraft-Verluste - wir werden also faktisch ärmer, weil wir mehr Geld brauchen, um die gleichen Güter zu kaufen als zuvor. Und die Basiseffekte werden bis Ende des Jahres 2021 anhalten - also dürften die Teuerungs-Raten in den nächsten Monaten weiter sehr hoch bleiben bzw. sogar noch weiter steigen. Die EZB handelt damit eindeutig gegen den Maastricht-Vertrag, in dem klar Preisstabilität als die zentrale Aufgabe der Notenbanke defininiert worden war. So tot war die Bundesbank noch nie..

