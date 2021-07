Adagio Therapeutics beruft führende Pharma- und Zulassungsexperten in den Vorstand

Adagio Therapeutics Inc., ein Biopharma-Unternehmen, das sich mit der klinischen Phase der Entwicklung befasst und sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Antikörperlösungen für Infektionskrankheiten mit Pandemiepotenzial konzentriert, gab heute die Erweiterung des Unternehmensvorstands bekannt. Es wurden insbesondere die folgenden Personen in den Vorstand berufen:

Tom Heyman, ehemaliger President der Johnson & Johnson Development Corporation (JJDC)

Dr. med. Anand Shah, ehemaliger stellvertretender Kommissar für medizinische und wissenschaftliche Angelegenheiten bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA

Michael Wyzga, President von MSW Consulting Inc.

„Ich freue mich sehr, Tom Heyman, Anand Shah und Michael Wyzga in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen. Sie alle bringen aus ihren bisherigen Positionen in der Branche unübertroffenes Know-how mit und treten in einer entscheidenden Phase in unser Unternehmen ein, in der wir uns auf die potenzielle Vermarktung von ADG20 vorbereiten, das für die Bekämpfung von COVID-19 und der schnell entstehenden Varianten eingesetzt werden soll“, so Rene Russo, Mitbegründer von Adagio und Vorstandsvorsitzender. „Während seiner 37-jährigen Karriere bei Johnson & Johnson bekleidete Tom Heyman eine Vielzahl von Führungspositionen in den Bereichen F&E, Geschäftsentwicklung, Unternehmensstrategie und Kapitalbeteiligungen. Anand Shah war als stellvertretender Kommissar bei der FDA bis Januar 2021 für die Entwicklung konsensorientierter medizinischer und wissenschaftlicher Strategien verantwortlich und arbeitete während der COVID-19-Pandemie mit der US-amerikanischen Regierung und dem Privatsektor zusammen, um die Entwicklung von Impfstoffen und Therapien voranzubringen.“

Jane Henderson, Chief Financial Officer von Adagio, merkte dazu Folgendes an: „Für unseren Erfolg sind finanzielle Stärke und Disziplin beim Voranbringen mehrerer klinischer Studien mit ADG20 Faktoren von allergrößter Bedeutung. Wir freuen uns außerordentlich, in unserem Vorstand Michael Wyzga begrüßen zu können, der jahrelange Erfahrung in der Leitung außergewöhnlicher Finanzoperationen bei börsennotierten und privaten Unternehmen der Pharmaindustrie vorweisen kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm sowie mit Tom Heyman und Anand Shah. Wir werden von ihren wertvollen Erkenntnissen in den Bereichen klinische Entwicklung, Best Practices im Finanzbereich, Zulassungsstrategie, politisches Engagement und kommerzielle Umsetzung profitieren, damit wir diese anhaltende globale Pandemie bereits heute wirksam bekämpfen können.“