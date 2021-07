Comcast gibt die Aufnahme von Peacock in Sky bekannt

Comcast gab heute bekannt, dass NBCUniversal und Sky Peacock ohne zusätzliche Kosten für nahezu 20 Millionen Sky-Kunden in Europa zur Verfügung stellen werden. Noch dieses Jahr wird Peacock sein internationales Debüt auf Sky-Plattformen feiern, einschließlich auf Sky Q, NOW und Sky Ticket, die derzeit Kunden im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland, Italien, Österreich und der Schweiz bedienen.

„Xfinity von Comcast war für den Erfolg unserer Markteinführungsstrategie für Peacock in den USA ausschlaggebend und wir sehen eine ähnliche Möglichkeit, mit Sky international zu expandieren“, sagte Jeff Shell, Chief Executive Officer, NBCUniversal. „Wir freuen uns, Peacock Millionen von Sky-Kunden anzubieten und für die Plattformen mit einem Premium-Katalog der besten Unterhaltung von NBCUniversal einen unglaublichen Mehrwert zu schaffen, der in ihrem Abo inbegriffen sein wird. Indem wir den Xfinity-Plattformen von Comcast in den USA zum Durchbruch verholfen haben, waren wir in der Lage, zu testen und zu lernen, schnell zu skalieren, die Nutzung zu fördern und die Marke von Peacock bekannt zu machen. Wir freuen uns darauf, das gleiche mit Sky in Europa zu tun.“

Die Vereinbarung mit Sky markiert die erste internationale Expansion von Peacock seit der Einführung in den USA im vergangenen Sommer. Im Laufe des letzten Jahres haben 54 Millionen Kunden Peacock in den USA abonniert.

Dana Strong, Group Chief Executive Officer von Sky, sagte: „Peacock wird für Sky-Kunden mit über 7.000 Stunden Content ohne zusätzliche Kosten einen großartigen Gewinn darstellen. Dieser ausgesprochene Mehrwert ist ein weiteres Beispiel für die hervorragenden Möglichkeiten, die wir innovativ nutzen, um unseren Kunden durch Synergien mit Sky, NBCUniversal und Comcast Cable weitere Vorteile zu bieten.“

Das werbefinanzierte Peacock-Programm wird für alle Kunden von Sky TV ohne weitere Kosten verfügbar und als Teil der Unterhaltungsmitgliedschaft auf NOW und Sky Ticket gebündelt sein. Es wird ein umfangreiches Angebot von Content umfassen, einschließlich Das Büro, Rutherford Falls, California High School, The Equalizer, Young Rock, Kardashians, Suits, Downton Abbey und mehr. Mit der Zeit wird Peacock seinen Content-Katalog erweitern und auf die besten Peacock Originals sowie Kultserien und Filme von NBCUniversal zurückgreifen.