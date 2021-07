Haarsträubend normal, Kommentar zur Crédit Suisse von Jan Schrader Frankfurt (ots) - Vier Worte drängen sich nach einem Skandal leicht auf: Wie kann man nur! Unverständnis macht sich breit, wenn das Vorspiel der Pleite des Hedgefonds Archegos von den Prüfern am Beispiel der Credit Suisse aufgedröselt wird. Ihr Befund ist deutlich: Lethargie in der Risikodisziplin, ein Mangel an Verantwortlichkeit, ein systematisches Ignorieren von Warnsignalen, eine fehlende Streitkultur und Scheu vor einer Eskalation. Am Ende sind 5 Mrd. sfr verdampft.



Doch der Eindruck, dass ein Bankvorstand Skandale leicht verhindern kann, indem er mit gutem Willen und gesundem Menschenverstand einfach nur hinsieht, könnte ein Trugschluss sein. Skandale passieren viel zu häufig. Wie bereitwillig etwa haben viele hiesige Banken und Fonds Wirecard Geld anvertraut, wie häufig haben diverse Adressen Geldsummen für windige Kunden transferiert und Bußgelder kassiert, wie teuer kommt die Greensill-Havarie - noch so eine spektakuläre Pleite - nicht nur Fondsanleger der Credit Suisse, sondern über Umwege auch die deutsche Kreditwirtschaft zu stehen! So haarsträubend jeder Fall auch ist, so regelmäßig treten gravierende Fehltritte auf, dass sie fast schon normal erscheinen - nur das sollten sie nicht sein.