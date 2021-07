Stabilität von TrinaTracker durch umfassenden Windkanaltest bestätigt

CHANGZHOU, China, 29. Juli 2021 /PRNewswire/ -- TrinaTracker, ein führender Tracker-Hersteller und Geschäftsbereich von Trina Solar Co., Ltd. hat weltweit ein White Paper mit dem Titel „Strategien zur Abschwächung windbedingter Risiken bei Trackern, die mit Ultra-High-Power-Modulen kompatibel sind" veröffentlicht, nachdem das Webinar „Sicherstellung der Tracker-Stabilität bei extremen Wetterbedingungen" in Zusammenarbeit mit dem PV Magazine gestartet wurde. TrinaTracker bestätigte die Stabilität seiner Agile 1P und Vanguard 2P unter extremen Wetterbedingungen, indem es Windkanaltests in Zusammenarbeit mit den führenden Beratungsunternehmen für Windtechnik CPP und RWDI durchführte.

PV-Nachführsysteme sind zu einer wichtigen Investition für Anlagenbesitzer und Investoren geworden, die langlebige und zuverlässige Systeme zur Optimierung der Erträge erwarten. Heutzutage werden PV-Anlagen an verschiedenen Standorten installiert, von denen viele sehr anspruchsvolle Geländeeigenschaften und extreme Wetterbedingungen aufweisen. Außerdem bringt die Montage von Modulen mit sehr hoher Leistung, die von der Industrie stark nachgefragt werden, höhere Windlasten für die Tracker mit sich. Die Solarbranche hat schon lange erkannt, dass die Bauvorschriften die aeroelastischen Effekte, die durch die Einwirkung von Wind entstehen, nicht berücksichtigen. Daher sind fortschrittlichere analytische Tests erforderlich, um einen zuverlässigen Tracker zu entwickeln.