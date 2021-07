Die natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life sind nun auch auf Amazon.ca erhältlich

Havn Life Sciences (ISIN: CA4196211078 ; WKN: A2QCQ0), ein Biotech-Unternehmen, das natürliche Gesundheitsprodukte und innovative Therapien zur Unterstützung einer gesunden Gehirnaktivität und zur Verbesserung der geistigen Fähigkeiten entwickelt, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von Amazon.ca den FBA-Status für seine neue Produktlinie von natürlichen Gesundheitsprodukten erhalten hat, die am 3. Juni in den Handel kam.

Der FBA-Status von Amazon.ca ermöglicht Havn Life Sciences den Ausbau seiner Präsenz im Einzelhandel in Kooperation mit der größten Online-Handelsplattform der Welt. Der Online-Handelsriese führt nun das gesamte Sortiment von natürlichen Gesundheitsprodukten der Marke Havn Life und liefert diese in ganz Kanada aus.



"Dass unsere Havn Life-Produkte nun auf Amazon.ca gekauft werden können, ist für uns ein großer Gewinn", sagt Tim Moore, CEO von Havn Life. "Die Reichweite und der Umfang der Plattform ist unübertroffen. Für uns ist es großartig, über das Amazon-Netzwerk sichtbar zu sein und damit zum Aufbau und zur Stärkung gesunder Gemeinschaften beitragen zu können", fügt er hinzu.

Neben Amazon.ca sind die natürlichen Gesundheitsprodukte von HAVN Life auch über den eigenen Online-Shop des Unternehmens auf www.yourhavnlife.com erhältlich, der die Produkte in die Märkte der Vereinigten Staaten und Kanada liefert. Die Produkte sind außerdem in den stationären Läden der Handelsketten "Nesters Market" und "Choices Market" in ganz British Columbia erhältlich. Mit seiner wachsenden Präsenz im Einzelhandel sichert sich Havn Life steigende Umsätze und dringt gleichzeitig zu neuen Märkten und Kunden vor.