KORTUC Inc. schließt Finanzierung durch AXA Japan ab und beschleunigt die Phase-II-Studie mit einem neuartigen Radiosensitizer für die Krebs-Strahlentherapie

KORTUC wird die Finanzierung nutzen, um Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, die Pivotal Phase II Studie in Großbritannien voranzutreiben und weitere Pivotalstudien in den USA durchzuführen. Die derzeit laufende Pivotalstudie der Phase II konzentriert sich auf die Anwendung des Radiosensitizers Kortuc bei Patienten mit lokal fortgeschrittenem/rezidivierendem Brustkrebs, die sich einer Strahlentherapie unterziehen.

KORTUC Inc. , ein japanisches, in der klinischen Phase tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die klinische Entwicklung und die Produktentwicklung eines neuartigen Radiosensitizers konzentriert, der die Wirksamkeit der Krebs-Strahlentherapie (RT) verbessert, gibt heute den Abschluss einer Eigenkapitalinvestition durch AXA Japan bekannt.

Kommentare von KORTUC

„Wir freuen uns darüber, dass wir unsere Vision mit unserem neuen Investor teilen und eine so starke Unterstützung von ihm erhalten, während wir unsere klinische Forschung in Großbritannien und den USA vorantreiben, um Krebspatienten weltweit ein Produkt zur Verfügung zu stellen, das in naher Zukunft einen wirklichen Unterschied machen kann – wir sind fest davon überzeugt, dass Kortuc Radiosensitizer das Paradigma für den Einsatz der Strahlentherapie bei allen Krebsarten und -stadien verändern kann“, betonte Kazu Matsuda, Chief Executive Officer von KORTUC.

Kommentare von AXA Japan

„Als weltweit führendes Versicherungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen ist es unser Ziel, uns für den menschlichen Fortschritt einzusetzen, indem wir das schützen, was wichtig ist. Da die Zahl der neuen Krebspatienten immer schneller wächst, ist diese Investition ein Beispiel für unsere Absicht, innovative Technologien zu unterstützen, die der Menschheit zugutekommen können.“ kommentierte Jean-Baptiste Tricot, Director, Executive Officer und Chief Financial Officer von AXA Japan.

Boris Moutier, Corporate Officer von AXA Japan, Japan und Asia Chief Investment Officer, betont außerdem Folgendes: „Mit diesem brandneuen Radiosensitizer verfügt KORTUC über ein großes Potenzial, ein wegweisender Akteur im Bereich der Krebsbehandlung zu werden, und wir freuen uns, diese vielversprechende Entwicklung zu unterstützen. Entsprechend der Vision der AXA Gruppe investiert AXA Japan in Start-ups, die Innovationen hervorbringen und greifbare Ergebnisse erzielen können.“