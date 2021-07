Bank Alfalah und ACE Money Transfer veranstalten eine „Gold Distribution Ceremony" und kündigen ihre neue Werbekampagne an

MANCHESTER, England, 30. Juli 2021 /PRNewswire/ -- ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von grenzüberschreitenden Überweisungen, und die Bank Alfalah hielten am 16. Juli 2021 in Lahore, Pakistan, im Pearl Continental Hotel Lahore eine Zeremonie zur Verteilung von Gold ab. Drei 20-Tola-Goldbarren wurden an Frau Mubeshera Shadab, Frau Sultana Yasmin und Herrn Abdul Mutalib verteilt, und vier 5-Tola-Goldkekse wurden an Herrn Muhammed Ahmed, Herrn Muhammad Imran Munsab, Herrn Muhammad Shabeer Sapra und Herrn Muhammad Raza Ullah verteilt.

Die bekannte pakistanische Schauspielerin und Tamgha-e-Imtiaz-Preisträgerin Mehwish Hayat nahm an der Veranstaltung teil und kündigte die kommende Mega-Werbekampagne für 2021 an.