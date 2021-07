STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Debatte/Titel des Unesco-Weltkulturerbes:

"Die Welterbe-Listenpolitik braucht dringend eine Atempause, ein mehrjähriges Moratorium zum Nachdenken. Diese Zeit könnte alle nutzen, um einerseits die Denkmalschutz-Experten in ihren Ämtern vor Ort besser auszustatten, aber andererseits auch die gar nicht einfache Debatte zu führen, wie in Stadt und Land kulturell wichtiger Erhalt, aber auch notwendige Neuerung miteinander zu vereinbaren sind. Wie groß muss die Entfernung zum nächsten Windrad sein? Wie bringt man jenseits von Café und Shop wirklich Leben in alte Mauern? Kann uns ein historischer Stadtkern als reines Museum genügen, oder wie ist auch hier die städtische Bauhistorie fortzuschreiben? Kultur- und Denkmalschutz darf nicht zum Marketing-Gag verkommen, sondern muss ein Alltagsgeschäft für Rathäuser und Ministerien sein."/zz/DP/he