Der Bericht des EDM Council deckt eine bedeutende Entwicklung bei den Datenmanagementpraktiken in der Pharma- und Biowissenschaft auf

New York und Aachen, Deutschland (ots/PRNewswire) - Neuester Benchmark-Bericht

von EDMC, OSTHUS, PwC Strategy& enthält Informationen von 7 der 10 weltweit

führenden Pharmaunternehmen



EDM Council, der branchenübergreifende Fachverband für Datenmanagement und

-analytik, hat zusammen mit OSTHUS und Strategy&, dem globalen

Strategieberatungsunternehmen von PwC, die EDM Council Benchmark-Umfrage 2021

zum globalen Datenmanagement für die Pharma-/Life Sciences-Branche

veröffentlicht. Mehr als 20 Unternehmen aus dem Bereich Pharma/Biowissenschaften

nahmen an der Umfrage teil, darunter 7 der 10 größten Pharmaunternehmen der

Welt.





Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke, die Unternehmen dabei helfen, ihreDatenmanagementkapazitäten zu verstehen, um erfolgreiche Initiativen in denBereichen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz, Datenethik,Datenschutz, digitale Transformation, maschinelles Lernen und Einhaltung vonVorschriften voranzutreiben. Die Pharma- und Biowissenschaftsbranche hat sich inden letzten Jahren in Bezug auf ihre Datenverwaltungspraktiken rasantweiterentwickelt, und die diesjährige Benchmark-Studie wirft einen genauen Blickauf die neuesten Entwicklungen. Von den befragten Unternehmen verfügen 85 % überein globales Analyseprogramm, und 66 % dieser Programme wurden in den letztendrei Jahren eingeführt.Wie bei früheren Benchmarking-Studien, zuletzt dem GlobalenDatenmanagement-Benchmark-Bericht 2020 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3242922-1&h=4239347845&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3242922-1%26h%3D3162462906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fedmcouncil.org%252Fpage%252F2020BenchmarkReport%26a%3D2020%2BGlobal%2BData%2BManagement%2BBenchmark%2BReport&a=Globalen+Datenmanagement-Benchmark-Bericht+2020) , wurde die Umfrage unterVerwendung des DCAM© (Data Management Capability Assessment Model) des EDMCouncil durchgeführt, das die wichtigsten Dimensionen für den Aufbau und dieBewertung des Datenmanagementprogramms eines Unternehmens bereitstellt. DCAMfügte im Jahr 2020 eine neue Datenanalysekomponente hinzu, die Unternehmen beider Unterstützung ihrer Datenanalyse-, KI- und ML-Programme begleitet undbewertet.Insgesamt zeigt dieser Bericht, wie die Pharma-/Biowissenschaftsindustrie ihrDatenmanagement verbessert:- Einrichtung einer CDO-Funktion (Chief Data Officer), um aus Daten einengeschäftlichen Nutzen zu ziehen: 75 % haben die Funktion eingerichtet, obwohlviele dies erst im letzten Jahr getan haben, und viele unterstehen dem CIO,COO oder einem Geschäftsbereich (LOB)- Einsatz von Analysemethoden zur Umsetzung ihrer Geschäftsstrategie: 70 % der