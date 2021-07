Leverkusener warten nach Explosion auf Ergebnisse von Umwelt-Analyse

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Drei Tage nach der gewaltigen Explosion in einer Leverkusener Müllverbrennungsanlage rückt das Ergebnis einer Analyse der dabei freigesetzten Stoffe immer näher. Das mit der Untersuchung betraute nordrhein-westfälische Landesumweltamt (LANUV) hat einen entsprechenden Bericht für "voraussichtlich Ende der Woche" in Aussicht gestellt.

Nach der Detonation hatten am Dienstag im Leverkusener Chempark - einem Gelände mit Chemie-Unternehmen - Tanks gebrannt, in denen nach Angaben der Betreiberfirma Currenta "organische Lösungsmittel" lagerten. "Das ist eine Klasse an Lösungsmitteln, die in der Chemie einfach als Reststoffe dann anfällt", hatte Chempark-Leiter Lars Friedrich erklärt.