Ad-hoc-Ankündigung gemäss Art. 53 KR



Dublin, Irland - 30. Juni 2020: Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN, XETRA: C43) berichtet über die Ergebnisse des Halbjahres 2021 (per 30. Juni 2021).



Cosmo erhielt die erste FDA-Zulassung überhaupt für ein Gerät, das mithilfe künstlicher Intelligenz Anzeichen von Darmkrebs erkennen kann, und gab wichtige Auslizenzierungs-Vereinbarungen bekannt. Infolge des am 26. Juli angekündigten Lizenzabkommens von Cassiopea wird Cosmo im Geschäftsjahr 2021 wieder Gewinn vor Steuern erzielen.



Wichtigste Ereignisse 1. Halbjahr 2021 - Produkte und Geschäftstätigkeit

* GI Genius(TM) - das erste Gerät, welches künstliche Intelligenz nutzt, um Kliniker bei der Erkennung von Läsionen im Dickdarm in Echtzeit während der Koloskopie zu unterstützen - wurde von der FDA zugelassen.

* Bekanntgabe des erfolgreichen Ausgangs unserer klinischen Phase II Proof of Concept (POC) Studie für Rifamycin-MMX 600 mg bei Reizdarmsyndrom mit Durchfall (IBS-D).



* Rechte für die EU (plus Schweiz, Grossbritannien, EWR-Länder, Russland und Mexiko) für Lumeblue(TM) an Alfasigma S.p.A. lizenziert.

* Cassiopea S.p.A., ein assoziiertes Unternehmen von Cosmo, gab im Juli die Unterzeichnung von Lizenz- und Liefervereinbarungen mit Sun Pharmaceutical Industries für Winlevi(R) in den USA und Kanada bekannt.

* Abschluss einer Vereinbarung mit RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) zur Herstellung von Movantik(R), RHB-204 und Opaganib.

Finanzielle Eckwerte 1. Halbjahr 2021



* Die Erträge stiegen um 9.7 Prozent auf EUR 28.4 Mio. gegenüber EUR 25.9 Mio. im letzten Jahr.



* Die Erhöhung der Aufwendungen (netto) in Höhe von EUR 28.4 Mio. gegenüber EUR 23.2 Mio. im letzten Jahr sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass in der ersten Jahreshälfte 2020 unter «Sonstige Erträge» ein Gewinn aus der Auslizenzierung von Byfavo(TM) an Acacia in Höhe von EUR 4.2 Mio. und eine von Acacia gezahlte Break-Fee in Höhe von EUR 1.1 Mio. im Zusammenhang mit der Umwandlung von Schulden in Eigenkapital verbucht werden konnte. In beiden Fällen wirkte sich dies auf die Nettoaufwendungen aus.