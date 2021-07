30.07.2021 / 07:00 CET/CEST

Kloten/Stein am Rhein, 30. Juli 2021. Im ersten Halbjahr 2021 verzeichnete die Phoenix Mecano-Gruppe in ihren wichtigsten Endmärkten und Marktregionen eine anhaltend hohe Nachfrage. Der positive Trend bei Auftragseingang und Umsatz setzte sich im zweiten Quartal 2021 in allen Sparten fort. Die Gruppe erreichte in der ersten Jahreshälfte 2021 ein zweistelliges Umsatzplus und eine deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses im Vergleich zur Vorjahresperiode.



Ein sehr hoher EBITDA im ersten Semester ermöglicht es der Phoenix Mecano-Gruppe, ihre erfolgreiche Wachstumsstrategie konsequent weiterzuverfolgen. Dies wirkt sich auf das Zeitfenster für die Aufnahme von zusätzlichen Mitteln zur Finanzierung der Expansionsstrategie der Sparte DewertOkin Technology (DOT) Group aus.



Es zeichnet sich ab, dass der optimale Zeitpunkt für die Aufnahme von Wachstumskapital durch den geplanten Teilbörsengang der DOT Group in China nicht vor 2023 liegt. Entsprechend hat der Verwaltungsrat von Phoenix Mecano beschlossen, das Kotierungsgesuch nicht vor 2023 einzureichen.

Der Ausblick für das Gesamtjahr bleibt infolge der Covid-19-Pandemie weiterhin von Unsicherheiten und Risiken geprägt. Dennoch erwartet Phoenix Mecano für das Geschäftsjahr 2021 ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum und eine markante Steigerung der Profitabilität. Der Betriebsgewinn dürfte über EUR 43 Mio. zu liegen kommen und damit die Vergleichswerte des krisengeschüttelten Jahres 2020 sowie des Vorkrisenjahres 2019 deutlich übertreffen.



Die detaillierten Zahlen zum ersten Halbjahr 2021 wird Phoenix Mecano am 10. August 2021 bekanntgeben.



